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瓜地馬拉火峰火山噴發 國內最大機場被迫關閉

2022/12/12 03:04
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（中央社瓜地馬拉市11日綜合外電報導）瓜地馬拉火峰火山（Fuego）再次噴發出岩漿及火山灰，迫使首都瓜地馬拉市（Guatemala City）當局今天關閉國內最大的機場和一條主要公路。

火峰火山從昨晚至今晨，一夜之間轟隆作響，噴出的岩漿直流而下，火山灰也竄向天際有2公里之高，並被風吹到35公里外的瓜地馬拉市。

民航總局透過聲明表示，瓜地馬拉市以南6公里處的拉奧羅拉國際機場（La Aurora International Airport）於上午暫時關閉，因為機場跑道附近有火山灰。

另外，公路警察當局發言人艾奎諾（Carlos Aquino）指出，作為預防措施，一條連接瓜地馬拉南部和中部的公路被關閉。

火峰火山平均每4至5年就會噴發。2018年的噴發使滾滾岩漿往山下奔流，摧毀了聖米格洛斯洛特斯村（Miguel Los Lotes），當時造成215人死亡，還有大約相同的人數失蹤。

民防部門發言人賈西亞（Rodolfo Garcia）說，當局正密切監控這次噴發，截至目前為止還沒有疏散任何民眾。（譯者：陳彥鈞）1111212

#艾奎諾
#賈西亞
#瓜地馬拉市
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