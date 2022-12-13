歐盟碳邊境稅擬2023年10月實施 範圍擴大

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（中央社記者田習如布魯塞爾13日專電）歐盟的議會及理事會今晨達成「碳邊境稅」協商共識，外國產品出口到歐盟要購買憑證，適用範圍從鋼鋁、水泥等上游產品擴大到下游的螺絲、螺栓等。這套機制預定自2023年10月1日起實施。

「碳邊境稅」（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM）是歐盟在全球減碳趨勢下的新發明。因歐盟對本地二氧化碳高排放產業設定嚴格減碳要求，為免企業減碳增加成本而不敵進口產品的價格競爭力，因此設計了碳邊境稅機制，要求外國高碳排產品進入歐盟市場時需先花錢購買減碳憑證。

歐洲議會（European Parliament）在新聞稿中表示：「這個法律將會促使非歐盟國家提高他們的氣候目標。」也就是以歐盟市場力量促進他國對製造業設定更有野心的減碳政策。

碳邊境稅法案是歐洲聯盟執行委員會（European Commission）在2021年7月提出，歐盟2大立法機構，即民選的歐洲議會和27個成員國相關領域部長組成的歐洲聯盟部長理事會（Council of the EU）去年上半年分別談成初步立場後，便進入2機構尋求共識的協商階段，最後一場協商從昨晚談到今晨達成暫定結論，接下來將再回到各自機構走完正式立法流程。

無論如何，歐盟實施此制大方向不變，外國相關出口產業嚴陣以待。歐盟執委會原定初期適用碳邊境稅的產業包括鋼鐵、水泥、鋁業、化肥和電子，但昨晚經歐洲議會加碼擴大到氫能、部分間接碳排產品和鋼鐵下游的螺絲、螺栓等產品。

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由於歐盟另一個立法中的減碳機制「碳交易」（Emissions Trading System，ETS）將為鋼鐵等高碳排產業提供補貼額度，為免兩套法案互相矛盾，且可能對內部產業重覆保護，理事會要求需在碳交易立法解決問題之後才能實行碳邊境稅。

碳邊境稅預定自明年10月起實施，但初期先採過渡措施，即要求進口商提交碳排相關報告，執委會也將評估在過渡期後是否進一步擴大適用產業的範圍。（編輯：馮昭）1111213