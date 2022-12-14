伊朗續鐵腕處決示威人士 26歲足球員命運未卜

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伊朗一週內處決兩名反政府抗議人士後，因參與示威被捕的26歲足球員阿扎達尼被控對伊斯蘭共和國發動武裝叛亂，出庭日期未定。（圖取自instagram.com/amirnasrazadaani）

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡14日專電）伊朗一週內處決兩名反政府抗議人士後，因參與示威被捕的26歲足球員阿扎達尼被以可判處死刑的罪名起訴，命運令人憂心。國際特赦組織抨擊伊朗司法機構淪鎮壓工具，將民眾送上絞刑台散布恐懼。

伊朗司法部門的米桑線上（Mizan Online）網站報導，阿扎達尼（Amir Reza Nasr Azadani）被控對伊斯蘭共和國發動武裝叛亂，出庭日期未定。

起訴書指出，阿扎達尼隸屬一個未具名、以政府為目標的「武裝團體」。伊朗中部城市伊斯法罕（Isfahan）11月16日爆發反政府抗議活動，兩名親政府準軍事部隊成員及一名警察喪生，阿扎達尼涉入此案。

伊斯法罕首席法官賈法里（Asadollah Jafary）承諾，法院將「在不考慮媒體宣傳的情況下」採取行動，顯然是回應國內外對無罪釋放阿扎達尼的呼聲。

流亡在外的伊朗前足球明星卡里米（Ali Karimi）持續呼籲釋放阿扎達尼，形容阿扎達尼是「殺害兒童政權」的受害者之一。伊朗足球界的許多成員，包括前漢堡足球隊（Hamburg SV）球員馬達維基亞（Mehdi Mahdavikia），也聲援阿扎達尼。

世界職業足球員協會（FIFPRO）13日表示，對阿扎達尼可能因「爭取女權及基本自由的運動」而被處決感到「震驚及厭惡」，並呼籲「立即取消對他的處罰」。

報導中東新聞的Al-Monitor網站昨天指出，伊朗體育部聽從總統萊希（Ebrahim Raisi），未公開支持阿扎達尼，僅說阿扎達尼已被起訴，正在等待判決。

伊朗法官已正式下令對至少11名示威人士處以死刑，並於一週內處決反政府抗議人士謝卡里（Mohsen Shekari）及拉納瓦德（Majid Reza Rahnavard），引發震驚及譴責。

國際特赦組織（Amnesty International）中東暨北非地區副主任埃爾塔哈維（Diana Eltahawy）對「衛報」（The Guardian）表示，伊朗的司法機構是種「鎮壓工具」，將個人送上絞刑台，以散布恐懼，報復敢於反抗現狀的抗議人士。

國際特赦組織指出，還有20多人因與抗議活動有關的罪行而面臨被處決的風險。伊朗社運人士憂心判處死刑的速度，以及政府動用近年罕見的公開絞刑，都意味著示威民眾面臨大規模處決的嚴峻風險。

22歲伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌違反伊朗嚴格的女性著裝規定，遭到道德警察逮捕羈押後在9月16日死亡，自此抗議活動席捲伊朗，並演變成多年來最大規模的民間起義。

伊朗政府表示已有200多人在動亂中喪生。總部位於海外的伊朗「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）數據則顯示，自9月中旬以來的鎮壓行動已導致490名抗議者死亡，其中近70人尚未成年。（編輯：馮昭）1111214