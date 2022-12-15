東京強制新建住宅裝太陽能板創首例 2025年上路

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（中央社東京15日綜合外電報導）日本東京都議會今天修正通過相關條例，將新建的獨棟住宅納入強制安裝太陽能光電板（簡稱太陽能板）的對象，創下日本首例。這項新制預計於2025年4月正式上路。

日本TBS電視台報導，修正條例規定包括總樓地板面積不足2000平方公尺的獨棟住宅在內，所有新建物都必須設置太陽能板。

受規範的對象不是東京都居民，而是包括大型住宅營建商在內約50間業者；目前預估東京都內一年新建的4萬6000棟建物中，有約半數將受到修正條例規範。

東京都政府此舉是為了實現到2030年溫室氣體排放量為2000年一半的「碳排減半」目標，接下來將準備詳細制度內容。

共同社報導，東京都政府表示，包括獨棟住宅等總樓地板面積不足2000平方公尺的新建物在內，修正條例要求大型住宅營建商必須安裝太陽能板。條例也要求購入住宅的民眾，必須努力降低住宅帶來的環境負擔。

東京都議會今天同時通過補正預算（補充改正預算），編列補助安裝太陽能板等相關經費。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1111215