安檢技術精進 英國將鬆綁搭機隨身行李液體限制

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（中央社倫敦15日綜合外電）英國政府今天宣布，由於機場安檢技術更進步，自2024年6月起將大幅放寬對機場旅客隨身行李內可攜帶液體的限制。

法新社報導，目前國際機場旅客隨身行李攜帶的液體須裝在100毫升以下容器，並在安檢時裝入透明袋中；超過這個容量的液體則必須托運。筆記型電腦等電子裝置也須在安檢時從行李取出。

但根據英國當局今天將向國會提交的新法案，機上攜帶液體限制將提高到2公升。英國運輸部在聲明中還說，電子裝置也不再須要單獨檢查。

英國政府為了防止旅客在飛機上使用液體炸彈，自2000年代初期實施現行規定，因此經常出現機場安檢時大排長龍的情況。

英國運輸部表示，由於未來2年英國主要機場將部署新科技，因此鬆綁限制。這些「尖端」檢查機器將讓安全人員能透過更仔細的3D立體影像，知道旅客行李內容。

英國運輸部長哈波（Mark Harper）說，世界各地其他機場正陸續安裝類似的X光電腦斷層掃描技術，這種技術使用「高度先進的偵測威脅演算法」。

哈波表示：「到了2024年，英國各地主要機場都將安裝最新的安檢技術，這將減少排隊時間、改善旅客經驗，最重要的是能偵測出潛在威脅。」（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1111215