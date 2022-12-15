印度空軍舉行演習 稱與印中邊界衝突無關

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社新德里15日綜合外電報導）印度空軍宣布，今明兩天將在印度東部舉行演習，並強調這項演習與那個地區上週爆發的印中邊界衝突無關。

印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）13日表示，中國人民解放軍在阿魯納查省（Arunachal Pradesh）達旺（Tawang）地區試圖越過中印實際控制線（LAC），遭遇印方「堅決果敢地」阻攔，雙方發生肢體衝突，各有數人受傷；北京方面則稱，印度軍隊非法越過實質邊界，阻止中國軍隊的例行巡邏。

這是繼2020年6月印中士兵在拉達克地區（Ladakh）加萬谷（Galwan Valley）發生鬥毆以來，兩國再次發生流血衝突。當時印方有20名士兵喪生，中國則有4人身亡，此後兩國加強邊界兵力部署，關係陷入緊繃。

印度媒體報導，在這起最新衝突中，印度空軍緊急出動噴射戰機因應。

印度空軍今天宣布，東部空軍司令部將進行一次旨在訓練機組人員的演習。

空軍指出：「本次演習早在最近的達旺事件前就已計劃好，與此事無關。」（譯者：施施/核稿：陳政一）1111215