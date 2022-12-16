美參眾議員提法案 要美機關報告如何因應中共侵台

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國聯邦參議員盧比歐與聯邦眾議員史密斯今天共同提出一項法案，要求美國國防部等聯邦機構，向國會報告美國對中共可能侵台的準備與應變策略。

根據盧比歐辦公室發布的新聞稿，共和黨籍的盧比歐（Marco Rubio）與同黨眾議員史密斯（Chris Smith）表示，中國共產黨持續為可能犯台做準備，如果台灣遭到中國侵略，將對美國造成毀滅性的後果。然而，美國尚未制定一套明確策略來保護美國經濟，並在這種入侵情況發生時，對中共造成最大程度的傷害。

盧比歐與史密斯因此提出「保護台灣與國家韌性法」（Taiwan Protection and National Resilience Act），要求美國國防部、商務部、國務院與其他聯邦機構向國會報告，說明美國對中共侵略台灣的準備與應變策略，包括制裁中共的可能性，以及提前預防北京採取報復措施。

盧比歐表示，中共侵台威脅日益升高，美國的相關應變應該是國防與情報官員的優先要務。美國需要知道手中有哪些可以對抗中國共產黨的工具，並防禦美國的弱點，不能對這個日益緊迫的地緣政治威脅視而不見。

史密斯稱，台灣是自由與民主的堡壘，與中國國家主席習近平在中國大陸的共產黨獨裁形成鮮明對比。美國必須對未來的突發狀況做好準備，包括習近平意圖侵台的可能性。這項法案要求美國提出策略因應這類計畫，並壓制中共對台灣發動軍事侵略的能力。

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法案要求美國國防部在情報體系、財政部、商務部及國土安全部協同下，規劃出台灣遭到中共侵略時的有效制裁策略。該策略也將檢視中共侵台對美國產生的效應，並確認若要強化美國弱點所需優先採取的步驟，包括提出加強經濟韌性的建議。

「美國之音」報導，本屆國會會期將於下週結束，新會期於明年元月3日展開，目前國會正忙於政府綜合撥款等重要立法最後審議，因此這項法案及時在參眾兩院通過並送交拜登總統簽署生效的可能性不大。（譯者：戴雅真/核稿：楊明暐）1111216