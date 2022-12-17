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特派觀察／歐盟和美國佳偶變怨偶 但抗俄抗中仍拉住彼此
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西班牙啟動兩年計畫 企業試行縮短工時不減薪

2022/12/17 09:17（12/17 09:41 更新）
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西班牙政府16日啟動一項試驗計畫，讓中小企業試行縮短工時卻不削減員工薪資，並觀察生產力成效。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
西班牙政府16日啟動一項試驗計畫，讓中小企業試行縮短工時卻不削減員工薪資，並觀察生產力成效。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社馬德里16日綜合外電報導）西班牙政府今天啟動一項試驗計畫，讓中小企業試行縮短工時卻不削減員工薪資，並觀察生產力成效。

法新社報導，西班牙勞動部表示，這項試驗計畫將在尋求勞動改革的企業中實施兩年，期望這些改革可「提高生產力以彌補工資成本」，藉此維持薪資。

有興趣加入試驗計畫的企業，必須承諾在兩年內每週工時縮減至少10%，對象至少涵蓋1/4的員工人數。

勞動部表示，參與計畫的企業將獲得國家補助，作為生產受到影響及執行計畫可能增加額外行政成本的補償。

勞動部還表示，政府將在評估生產力成效後，判斷是否「擴大推行計畫至其他經濟領域」。

近年數家西班牙大型企業相繼測試或採行每週工作4天的制度，包括電信巨擘「西班牙電信集團」（Telefonica）和服飾集團Desigual。但工業領域少有這類案例，且大多伴隨著減薪。

這類討論在西班牙已成敏感議題，工會多數贊成，雇主則大表反對，他們認為這種措施很難適用於各種不同的經濟領域。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1111217

#西班牙
#工時
#勞動部
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