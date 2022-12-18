更多編輯台推薦新聞：
鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰
生活

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰

一週大事／美核融合研究重大突破、中國搶藥潮、央行升息半碼...
生活

一週大事／美核融合研究重大突破、中國搶藥潮、央行升息半碼...

世界盃金球獎魔咒難解 梅西姆巴佩有望破除
運動

世界盃金球獎魔咒難解 梅西姆巴佩有望破除

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
岸田文雄
新聞專題
岸田文雄1/300
首頁 / 國際

岸田內閣支持率跌至25% 執政以來新低

2022/12/18 15:28（12/18 15:55 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京18日綜合外電報導）日本每日新聞12月17日及18日所做最新民調顯示，首相岸田文雄內閣支持率已跌到25%，較上次在11月調查下滑6個百分點，來到執政以來最低水準。

至於岸田內閣不支持率則上升到69%，較上個月調查的62%增加7個百分點，創執政以來新高。

有關岸田政府有意大幅增加防衛經費，48%受訪者表示贊成，超過反對的41%。至於增加防衛經費所需財源，只有23%受訪者同意增稅籌措，高達69%的受訪者反對增稅。

如果透過刪減社福等預算作為增加防衛經費的財源，只有20%受訪者贊成，遠低於反對的73%；如果透過舉債籌措，有33%受訪者贊成，但逾半數的52%受訪者反對。

日本政府日前決定擁有可攻擊敵方基地的「反擊能力」，59%的受訪者表示贊成，只有27%受訪者反對。

有關岸田政府防疫作為，只有27%受訪者給予正面評價，有50%受訪者無法給予正面評價，另有22%受訪者不置可否。

這份民調採取手機簡訊功能搭配家用固定電話語音民調方式進行，總計獲得602件手機及411件固定電話回覆。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1111218

#日本
#岸田文雄
#岸田政府
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
NHK：日外相擬最快12月下旬訪中與王毅會談