岸田內閣支持率跌至25% 執政以來新低

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（中央社東京18日綜合外電報導）日本每日新聞12月17日及18日所做最新民調顯示，首相岸田文雄內閣支持率已跌到25%，較上次在11月調查下滑6個百分點，來到執政以來最低水準。

至於岸田內閣不支持率則上升到69%，較上個月調查的62%增加7個百分點，創執政以來新高。

有關岸田政府有意大幅增加防衛經費，48%受訪者表示贊成，超過反對的41%。至於增加防衛經費所需財源，只有23%受訪者同意增稅籌措，高達69%的受訪者反對增稅。

如果透過刪減社福等預算作為增加防衛經費的財源，只有20%受訪者贊成，遠低於反對的73%；如果透過舉債籌措，有33%受訪者贊成，但逾半數的52%受訪者反對。

日本政府日前決定擁有可攻擊敵方基地的「反擊能力」，59%的受訪者表示贊成，只有27%受訪者反對。

有關岸田政府防疫作為，只有27%受訪者給予正面評價，有50%受訪者無法給予正面評價，另有22%受訪者不置可否。

這份民調採取手機簡訊功能搭配家用固定電話語音民調方式進行，總計獲得602件手機及411件固定電話回覆。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1111218