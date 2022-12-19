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北韓稱偵察衛星最後測試 高仰角射向500公里高空

2022/12/19 09:29（12/19 09:44 更新）
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北韓官媒「中央通信社」報導，北韓18日進行「重要的、最後階段」的偵察衛星研發試驗。（圖取自中央通信社網頁kcna.kp）
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（中央社首爾19日綜合外電報導）北韓官媒「中央通信社」（KCNA）今天報導，北韓昨天進行「重要的、最後階段」的偵察衛星研發試驗，這項計畫預定在2023年4月前完成。

南韓和日本軍方前一天才通報，北韓向其東海岸發射兩枚中程彈道飛彈，今天北韓官媒即發布這項消息。

北韓中央通信社報導，北韓國家宇宙開發局（NADA） 在境內西海衛星發射場（Sohae Satellite Launching Ground）執行測試，以檢查衛星成像、資料傳輸和地面控制系統的能力。

一部載有測試衛星的載具以高仰角發射到500公里高空。這個衛星裝載控制裝置、蓄電池、多部攝影機、影像傳輸機和接收器。

北韓國家宇宙開發局發言人在中央通信社新聞稿中表示：「我們確認了重要的技術指標，諸如在太空環境中的攝影機操作技術、通訊設備的資料處理和傳輸能力、地面控制系統的追蹤和控制精確度。」

這名發言人表示，這項測試是「發射偵察衛星最後的閘口程序」，衛星將於明年4月前完成。

北韓在幾次火箭發射期間已經測試了衛星系統。北韓領導人金正恩表示，北韓發展偵察衛星，目的是要偵察衛星能提供美國及其盟國軍事行動的即時資訊。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1111219

#北韓
#中央通信社
#國家宇宙開發局
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