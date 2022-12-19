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泰國軍艦進水沉沒暹羅灣 33水手失聯[影]

2022/12/19 13:54（12/19 14:31 更新）
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泰國一艘護衛艦18日深夜沉沒在暹羅灣，軍方出動海空搜索33名失蹤水手。（圖取自twitter.com/prroyalthainavy）
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（中央社曼谷19日綜合外電報導）泰國海軍表示，一艘護衛艦半夜沉沒在波濤洶湧的暹羅灣之後，軍方今天部署戰艦及直升機，試著找尋33名失蹤水手的下落。

路透社報導，泰國海軍船艦「素可泰號」（HTMS Sukhothai）昨天深夜距離岸邊約20海里時引擎發生故障，於19日零時前不久沉入暹羅灣，今天軍方出動3艘海軍船艦以及2架直升機在巴蜀省（Prachuap Khiri Khan）外海尋找失蹤水手的下落。

泰國海軍表示，在惡劣天候下徹夜執行搜救任務後，艦上106人已救出73人，其餘33人被迫棄艦。

泰國海軍在微網誌推特（Twitter）公布的照片與影片顯示，一群穿上橘色救生衣的水手在夜色中坐上黑色充氣式橡皮艇，在波濤洶湧的海浪上駛離沉艦。當時動用了多少艘橡皮艇，目前還不清楚。

泰國海軍表示，素可泰號是一艘1986年服役至今的美製護衛艦，昨天遭強浪衝擊而傾斜，接著海水灌進艦內。

泰國海軍發布的一張照片顯示這艘灰色軍艦倒向一側，另一張翻拍掃描儀螢幕的照片則顯示，艦身沉沒當下船頭和一個砲塔露出水面的模樣。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1111219

泰國海軍船艦素可泰號。（圖取自facebook.com/thaiarmedforce）
泰國海軍船艦素可泰號。（圖取自facebook.com/thaiarmedforce）
泰國「素可泰號」18日深夜故障沉入暹羅灣。（中央社製圖）
泰國「素可泰號」18日深夜故障沉入暹羅灣。（中央社製圖）
#泰國海軍
#軍艦
#暹羅灣
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