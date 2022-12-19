英國擬送非法移民到盧安達 法院裁決合法

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（中央社倫敦19日綜合外電報導）倫敦高等法院今天裁決，英國擬將非法移民送往非洲國家盧安達的計畫合法。這項裁定不啻為首相蘇納克（Rishi Sunak）的勝利，他曾許諾將處理乘小船抵英移民數量創紀錄問題。

路透社報導，英國4月公布政策，擬將數以萬計抵達英國海岸的移民，送往6400公里外的盧安達。

法官路易斯（Clive Lewis）和史威孚特（Jonathan Swift）今天宣布，英國與盧安達政府一同安排把尋求庇護者送往盧安達，然後在那裡決定他們的庇護申請，法院認定這種作法合法。

法官表示：「把尋求庇護者重新安置到盧安達，符合難民公約（Refugee Convention）、政府的法定義務和其他法律義務。」

執政保守黨議員和民眾正加強施壓蘇納克處理移民問題。數據顯示，今年從法國抵達英國的移民人數超過4萬人，創下紀錄新高，其中許多人是從阿富汗、伊朗和其他戰亂國家啟程，接著橫跨歐洲到英國尋求庇護。

過去10年來，移民經常成為英國政壇主導議題，且有可能在下次全國選舉時成為重點。下次選舉預計於2024年登場。

蘇納克曾在宣布重大政策時公布打擊非法移民的戰略，當時他說希望把移民送往盧安達的班機復飛，不顧各大主要政黨的議員、聯合國（UN）、甚至是國王查爾斯三世（King Charles III）都表態反對。

法院今天做出裁決後，英國內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）說，政府現在著重儘速推行驅逐政策，且已為進一步的法律挑戰做好辯護準備。

盧安達政府發言人馬柯洛（Yolande Makolo）樂見英國法院的裁決，並表示，盧安達準備好提供移民打造新生活的機會。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111219