義大利「紫點計畫」 創造對女性更安全城市環境

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳攸瑋羅馬20日外電）義大利非政府組織 DonnexStrada協會正在擴大「紫點計畫」範圍，透過地方企業支援網絡與女性日常生活領域的連結，以防止任何形式的暴力行為，讓義大利各城市能提供對女性更安全的環境。

今日羅馬（Roma Today）19日報導，已施行逾2年的紫點計畫（progetto Punti Viola），如今也在羅馬正式啟動，DonnexStrada協會希望透過地方企業的內部訓練，提高員工對騷擾和暴力的認識，以利基於性別的暴力受害者得到幫助和支援，真正為女性創造安全的環境。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

透過地方企業支援網絡的建立，讓與女性日常生活有關的領域，如酒吧、餐廳、藥局、美髮店和美容中心得以成為庇護場所。具體功能包括讓女性被追趕時能進入安全空間，以確保不遭到危害，以及幫助當事人報警，或將受害者引導到附近的婦女之家或醫院等，進行相關調查事宜。

DonnexStrada的目標是在2023年底成立100個紫點，以確保各城市安全，並瞭解各地區現有資源。從長遠來看，協會希望紫點計畫能擴及到義大利每個地方。協會主席薩利瓦（Ilaria Saliva）表示，紫點計畫有助促使地區民眾產生使命感。（編輯：陳惠珍）1111220