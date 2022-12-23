疫情升溫引發藥荒 旅星中國人紛紛買藥寄回家

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（中央社記者侯姿瑩新加坡23日專電）中國COVID-19疫情升溫引發藥荒，星媒報導，不少旅居新加坡的中國人紛紛買藥寄回家。隨著近期治療發燒、咳嗽的非處方用藥需求大增，星國衛生部也呼籲民眾，只買自己夠用的份量。

中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，民眾瘋搶退燒、止痛、感冒藥等囤積自保，多地傳出缺藥。聯合早報日前報導，不少在新加坡求學或工作的中國人擔心國內親人買不到藥，紛紛買藥寄回家，一些可以郵寄藥品的快遞地點都出現排隊人潮。

綜合星媒報導，新加坡近期治療發燒、咳嗽及感冒的非處方用藥需求增加，民眾表示，不少藥房出現普拿疼（Panadol）藥品斷貨現象；有業者目前限制每位消費者限購6件普拿疼產品。

「海峽時報」（The Straits Times）報導，衛生部表示，有注意到非處方用藥需求上升的現象，正密切關注情況，並呼籲民眾只買自己夠用的份量，以免浪費。

衛生部指出，業者雖已加訂，但一些品牌需要更多時間來補貨；建議民眾可考慮選購其他品牌。

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此外，新加坡已開始施打雙價疫苗，目前又是年底旅遊旺季，媒體報導，近期有更多外國人選擇到新加坡接種疫苗，其中不少是中國旅客，約占了一半左右。

新加坡允許短期旅客在星國停留期間，自費在當地診所或醫療中心接種COVID-19疫苗、追加劑。目前提供輝瑞及莫德納雙價疫苗，每劑價位約在新幣130元（約台幣2956元）至新幣180元之間。（編輯：黃自強/林憬屏）1111223