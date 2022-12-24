更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
專題

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

美國一億人受凍、暴雪打亂交通 一次看懂極地氣旋影響
國際

美國一億人受凍、暴雪打亂交通 一次看懂極地氣旋影響

林來瘋紀錄片闖奧斯卡入圍初選 林書豪：太瘋狂
運動

林來瘋紀錄片闖奧斯卡入圍初選 林書豪：太瘋狂

水男孩奧運夢成真 2024巴黎奧運水上芭蕾可有男隊員
運動

水男孩奧運夢成真 2024巴黎奧運水上芭蕾可有男隊員

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

日本中亞5國外長會議 堅持和平解決紛爭原則

2022/12/24 16:03（12/24 16:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本與中亞5國24日舉行外交部長會議。（共同社）
日本與中亞5國24日舉行外交部長會議。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京24日綜合外電報導）日本與中亞5國今天舉行外交部長會議，考量到俄羅斯入侵烏克蘭，與會6國外長都同意「堅持尊重所有國家主權與領土完整性、和平解決紛爭的原則」。

日本放送協會（NHK）報導，這場6國外長會議今天在日本外務省飯倉公館舉行，包括日本、烏茲別克、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克及土庫曼的外長出席。

日本外務大臣林芳正致詞時說，由於俄羅斯入侵烏克蘭，國際社會站在歷史叉路上，在維持及強化基於法治的國際秩序情況下，跟作為重要夥伴的中亞各國合作較以往更為重要。

鑒於俄羅斯入侵烏克蘭，6國外長都同意「堅持尊重所有國家主權與領土完整性、禁止使用武力、和平解決紛爭這樣的原則」。

另外，針對努力在中亞地區擴張經濟勢力的中國，6國外長除了強化因應經濟威嚇的合作、確認透明且公正金融發展的重要性之外，也都支持「和平的阿富汗發展」。（譯者：黃名璽/核稿：張正芊）1111224

#日本
#中亞地區
#林芳正
林芳正
日外相林芳正擬延後訪中 疑跟當地疫情升溫有關 不滿日本新版安保文件 中國向日方提出交涉
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族