日本中亞5國外長會議 堅持和平解決紛爭原則

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（中央社東京24日綜合外電報導）日本與中亞5國今天舉行外交部長會議，考量到俄羅斯入侵烏克蘭，與會6國外長都同意「堅持尊重所有國家主權與領土完整性、和平解決紛爭的原則」。

日本放送協會（NHK）報導，這場6國外長會議今天在日本外務省飯倉公館舉行，包括日本、烏茲別克、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克及土庫曼的外長出席。

日本外務大臣林芳正致詞時說，由於俄羅斯入侵烏克蘭，國際社會站在歷史叉路上，在維持及強化基於法治的國際秩序情況下，跟作為重要夥伴的中亞各國合作較以往更為重要。

鑒於俄羅斯入侵烏克蘭，6國外長都同意「堅持尊重所有國家主權與領土完整性、禁止使用武力、和平解決紛爭這樣的原則」。

另外，針對努力在中亞地區擴張經濟勢力的中國，6國外長除了強化因應經濟威嚇的合作、確認透明且公正金融發展的重要性之外，也都支持「和平的阿富汗發展」。（譯者：黃名璽/核稿：張正芊）1111224