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日本耶誕節3死命案犯嫌在逃 警方籲居民警戒

2022/12/25 12:29
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（中央社東京25日綜合外電報導）日本埼玉縣飯能市一處民宅今天一早發生3死命案，當地警方懷疑犯嫌在逃，已呼籲案發民宅周邊居民鎖好自家門窗，並公布犯嫌衣著特徵等籲居民提高警覺。

日本放送協會（NHK）報導，埼玉縣警方表示，今天上午7時過後，陸續接獲飯能市民眾通報「有人在吵架」、「有人被毆打倒臥庭院」等內容。

趕赴現場的警員在一處民宅庭院發現1男2女倒臥地上，且當場確認已無生命徵象。3名死者頭部及頸部都有疑似遭鈍器毆打的痕跡。

有民眾目擊手持像榔頭物品的男子從案發現場逃走，警方正搜索這名男子的下落。

警方截至目前為止的調查得知，這間民宅平日住著60多歲的夫婦及女兒共3人，警方正確認3名死者身分。

事發民宅同時也發生火災，稍早已被撲滅。現場是離西武池袋線飯能站約1.5公里的住宅區。由於犯嫌在逃，埼玉縣警方呼籲周邊居民鎖好自家門窗，若發現可疑人物盡速通報警方。

警方也公布犯嫌可能穿著黑色服裝及佩戴黑色口罩，並持有鈍器般物體，呼籲周邊居民提高警覺。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1111225

#埼玉縣
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