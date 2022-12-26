專家警告：長新冠患者正使用未經驗證且昂貴療法

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（中央社倫敦25日綜合外電報導）專家警告，由於缺乏當局核准的正規療法，加上面臨重返職場的壓力，許多「長新冠」（Long Covid）患者只能選擇未經驗證、有危險性且所費不貲的偏方或民俗療法。

英國「衛報」（The Guardian）報導，根據英國國家統計局（Office for National Statistics）的數據，11月仍有逾210萬人在首次確診或疑似感染後超過4週仍有症狀。這個比例佔英國總人口的3.3%。

然而，儘管已投入大量研究努力，但目前還沒找到效果超越自然痊癒的療法。而且，只有少部分長新冠患者可獲得專門診所等相關服務。

目前被認為有助於甚至可治癒長新冠的未經證實方法包括功效各異的營養補充劑、靜脈注射維生素，以及有些英國以外診所的實驗性療法，例如「洗血」 。

儘管部分患者宣稱這些療法確實有效，但專家警告，未經證實的療法可能誤導患者，甚至可能帶來危險。

倫敦大學學院（University College London）神經學研究所（Institute of Neurology）榮譽副教授詹迪（Michael Zandi）說：「我認為有些人知道自己…在剝削患者。可能也有些人相信，他們提供的是（真實有效的）療法。」

「我們發現，很多人其實是在推銷毫無根據的東西，你可以輕易推翻他們『100%安全』的說法。」

同樣來自倫敦大學學院的巴納吉（Amitava Banerjee）教授負責領導一項長新冠療法研究。他說，對專家不信任的環境、假消息和監管問題導致了這種狀況。

「你會看到研發試驗或是經營藥品公司的人，直接在社群媒體上宣傳並銷售產品…卻沒有依規定提供證據或指示，反而宣稱『傳統療法太慢見效了』。」

「反智」（The Irrational Ape）一書的作者葛林姆斯（Dr. David Robert Grimes）說，由於長新冠的起因和性質仍待揭露，因此部分公司的說法值得懷疑。

「這種疾病缺乏明確定義、相關研究不足。它可能是數種疾病的結合，也可能是既有疾病或新疾病，我們實際上都還不確定…這意味，任何對療法充滿信心的人，也可以改用一大撮鹽來治療長新冠。」

巴納吉也說：「還有很多事情是我們不知道的。提供這些療法的人不可能搞清楚所有問題，不然他們明天就可以獲頒諾貝爾獎了。」

慈善機構「長新冠支援」（Long Covid Support）的海厄姆（Claire Higham）表示，雖然長新冠患者有廣大聯絡網且擅長合力檢視可能的療法，但保護患者的最佳方法仍是「提供支持」。

她說，「經濟援助也很關鍵」，許多人因迫於經濟壓力而嘗試各種療法。

巴納吉指出，雖然依據政策和政府的說法，疫情已經結束，「不幸的是，對長期新冠患者來說，一切都還遠未結束」。（譯者：施施/核稿：林治平）1111226