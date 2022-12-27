俄羅斯外長：西方聯手烏克蘭 意圖摧毀莫斯科

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（中央社莫斯科26日綜合外電報導）俄羅斯外交部長拉夫羅夫在塔斯社（TASS）今天刊出的發言中指出，美國與其北大西洋公約組織（NATO）盟國和烏克蘭聯手，意圖在「戰場上」擊敗俄羅斯，俾以摧毀莫斯科。

拉夫羅夫（Sergei Lavrov）說：「這些西方國家的行動，以及（烏克蘭總統）澤倫斯基在他們的掌控下，證實了烏克蘭危機是一場全球性危機。」

「美國與其北約盟友的戰略目標是在戰場上擊敗俄羅斯，以大幅削弱甚至摧毀我們的國家，這點昭然若揭。」

拉夫羅夫重申俄羅斯和美國無法維持正常關係，並將此歸咎於美國總統拜登。

拉夫羅夫說：「在拜登政府宣布目標是戰略上擊敗我國的情況下，客觀上不可能和拜登政府維持正常溝通。」

他還指出，華府「咄咄逼人的反俄羅斯路線，變得日益急迫和全面性」。

在塔斯社稍早刊載的拉夫羅夫談話中，他對基輔當局下達最後通牒，要求對方滿足莫斯科當局提出的和解要求，要不就是交由俄軍決定這個議題。（譯者：劉淑琴/核稿：戴雅真）1111227