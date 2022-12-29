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新加坡維持目前中國入境旅客管制措施 必要時調整

2022/12/29 14:37
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（中央社記者侯姿瑩新加坡29日專電）中國1月將解除入境隔離措施，並有序恢復中國公民出境旅遊，不少國家憂疫情擴散，宣布因應措施。新加坡衛生部表示，目前由中國入境的旅客管制措施維持不變；必要時作出調整。

中國12月初放棄動態清零後，COVID-19感染人數大增，當局卻接著宣布明年1月8日解除入境隔離措施，並有序恢復中國公民出境旅遊，不少國家擔憂疫情擴散，紛紛宣布因應管制措施。

包括日本、台灣及美國在內，都宣布將強化由中國入境旅客的邊境管制措施。新加坡則暫不調整相關措施。

綜合星媒報導，星國衛生部回覆媒體詢問時表示，新加坡將維持目前由中國入境旅客的管制措施。衛生部正密切關注全球COVID-19疫情狀況，將在必要時調整邊境管制措施。

根據新加坡現行規定，尚未完整接種疫苗的旅客必須在入境前接受檢測，完整接種者入境免隔離、免檢測。短期旅客也必須購買COVID-19相關的醫療保險。

衛生部指出，目前對由中國入境旅客及工作證件持有者的入境管制措施與疫苗接種要求保持不變。（編輯：韋樞）1111229

#中國
#星國衛生部
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