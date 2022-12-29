伊朗女棋士海外比賽未戴頭巾 官員：不代表國家

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（中央社德黑蘭28日綜合外電報導）伊朗西洋棋協會會長今天表示，在國際西洋棋比賽中未依規定戴頭巾的伊朗女棋士，並不代表伊朗。

根據媒體報導，25歲的卡達馬許拉葉（Sarasadat Khademalsharieh）在哈薩克阿拉木圖（Almaty）「世界西洋棋總會快棋暨超快棋錦標賽」（FIDE World Rapid and Blitz Chess Championships）比賽時未包頭巾。

有些人認為，她的行動是要聲援國內的反政府示威。伊朗22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）今年9月因未戴好頭巾遭宗教警察羈押後死亡，掀起全國反政府抗議浪潮。

法斯通訊社（Fars News Agency）引述伊朗西洋棋協會會長塔米米（Hassan al-Tamimi）的話報導：「這位棋手是自掏腰包自主參賽。」

「卡達馬許拉葉不是透過協會參加這些比賽，而是自行參賽並做出這種行為。」

伊朗規定女性運動員代表國家參加國際賽事時，必須遵守嚴格著裝規定，包括遮住頭部。

塔米米說：「我們沒料到這位棋士會這樣做，因為她先前參賽都有符合規定。」

除了卡達馬許拉葉，還有一些女運動員最近參賽時沒戴頭巾。

據本地媒體報導，伊朗上月譴責直排輪國家隊女選手馬達尼（Niloufar Mardani），因為她赴土耳其比賽時獲得金牌，上台領獎卻未戴頭巾。

法斯通訊社援引伊朗體育部說，馬達尼「未經授權」參加了比賽。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1111229