華郵：強化中國旅客入境檢疫 公衛專家看法不同

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）中國COVID-19疫情爆發，各國紛強化來自中國入境旅客的檢疫措施。但也有專家認為，無論是針對性的入境管制或採檢都缺乏科學實證，強化疫苗接種才是各國當務之急。

中國驟然取消清零防疫政策後病例數激增，引發各國對於新變異株入侵的擔憂。

「華盛頓郵報」報導，近日有2班自中國飛往義大利米蘭的航班，機上近100名旅客確診COVID-19，義大利當局昨天宣布對所有自中國入境旅客進行採檢；美國同日也要求中國入境旅客在出發前完成採檢。

義大利國營電視台RAI報導，一班12月26日飛往米蘭的航班上，有50%旅客病毒檢驗呈陽性，當天第2班航班也有超過1/3旅客染疫。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）28日表示，在可能出現新變異株的情況下，行前採檢有助減緩病毒傳播速度；義大利當局也對於新變異株可能被帶入表達類似擔憂。

不過新加坡國際傳染病學會（International Society for Infectious Diseases）會長淡馬亞（Paul Tambyah）說：「目前並無明確證據顯示，管制別國旅客入境或實施針對性的監測有何助益…我們早從疫情初期就得知這點，當時各國祭出旅遊管制或監控措施時，病毒早在當地紮根已久。」

鑽研全球公衛政策的香港大學教授格蕾潘（Karen Grepin）也說：「這些措施缺乏真實世界科學證據支持。」她並指出，目前情況已與3年前大不同，許多國家都能取得疫苗，且很大一部分人口本就已暴露在病毒之中。

部分公衛專家認為，相對嚴格的檢疫措施在去年冬天也沒能擋住Omicron變異株疫情傳播。在疫情之初就關閉國門的新加坡與澳洲，兩國官員近日也表示並無計劃對來自中國的旅客實施額外限制。

香港領康醫療共同創辦人暨醫師歐文斯（David Owens）表示，中國流行的Omicron變異株「早已存在世界其他地方，多數國家目前都有良好的免疫網絡」。

專家們也認為，各國政府當務之急是接種疫苗而非要求入境採檢。截至12月初，中國60歲以上居民只有約2/3接種追加劑。

淡馬亞不諱言擔心COVID-19病毒可能再突變，但他說：「若這病毒表現與歷史上其他感染人類的病毒一樣，那新的變異株可能更具傳染力，但毒性也會更低。」

格蕾潘表示中國疫情的確「非常嚴峻」，但她認為針對中國旅客採檢的作法沒有幫助，「在我們往前邁進的過程中，實施這樣的懲罰並不是促進全球合作的好方法」。（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1111230