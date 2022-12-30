英國釋出檔案 布萊爾曾籲讓蒲亭坐上世界舞台主桌

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（中央社倫敦30日綜合外電報導）根據今天公布的20年前英國內閣文書，英國前首相布萊爾主張應讓俄羅斯總統蒲亭坐上世界舞台「主桌」，部會首長與企業渴望從中國加入世界貿易組織（WTO）擁抱市場改革而獲益。

法新社報導，英國國家檔案館（National Archives）依循有關英國官方檔案公布的「20年規定」，今天釋出數千頁的2000至2002年內閣文書（Cabinet Papers），外界得以從中窺探時任工黨首相布萊爾（Tony Blair）在權力巔峰時期的決策內幕。

這些資料反映出與當前局勢截然不同的樣貌。當時蒲亭（Vladimir Putin）對於北大西洋公約組織（NATO）擴張不以為意，中國渴望與西方共事，英國也有一位想跟歐洲進一步發展關係的強勢領導人。

根據資料，英國政府當時希望藉著布萊爾與即將卸任的美國總統柯林頓（Bill Clinton）之間好交情，遊說盡快讓布萊爾獲邀前往華府，與新當選總統小布希（George W. Bush）和他的團隊會面。

時任英國駐華府大使梅爾（Christopher Meyer）2001年1月與剛當選美國副總統的錢尼（Dick Cheney）會晤後，他發回電報說：「極右派和極左派會努力撕裂英國與美國關係，如同俄羅斯及法國等其他國家一樣。首相決心避免這種情況發生。」

這份決心反映在美國2001年遭遇911恐怖攻擊後，布萊爾加入小布希行列對阿富汗開戰，以及在2003年攻打伊拉克。但事後證明，參與伊拉克戰爭對工黨的團結造成致命打擊。

此外，2001年1月的一則首相官邸備忘錄概述了布萊爾與當時首屆總統任期還不滿1年的蒲亭接觸情況，內容寫道：「有關北約，蒲亭在莫斯科告訴首相，他不想被視為反北約，也不會嘗試減緩北約擴展速度。」

英國廣播公司（BBC）報導，檔案還顯示，2001年初布萊爾相信有必要鼓勵蒲亭採納西方價值。布萊爾向錢尼解釋如何對待蒲亭時表示，英國會鼓勵蒲亭「追求」西方的態度及經濟模式。

布萊爾還曾說，蒲亭是一位俄羅斯愛國者，對於俄羅斯在世界上「失去尊重」很敏感，且蒲亭與法國前總統戴高樂（Charles de Gaulle）有相似的「思維」，但兩人無法直接相比。

蒲亭於2001年10月獲贈一對銀製唐寧街10號袖扣作為生日禮物，是首位外國元首有此殊榮。檔案還指出，蒲亭提議建造一條天然氣管線至英國。不過，英國官員質疑這位前蘇聯國家安全委員會（KGB）間諜能否信任。

至於與中國交流部分，資料顯示，美中兩國2001年4月發生南海撞機事件後，布萊爾寫信給當時的中國國家主席江澤民，以調解遭中國扣留的美軍偵察機機組人員處置一事。

北京當局放人後，小布希也寄給布萊爾一封手寫便條感謝他的幫助。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1111230