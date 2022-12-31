東京淺草寺年味濃 商店街老闆喜見台灣客上門

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COVID-19疫情肆虐全球的情況下，這是疫清後，日本民眾第3年迎接新年到來，東京淺草寺前可看到許多外籍觀光客。店家老闆說，感謝許多台灣顧客上門。中央社記者楊明珠東京攝 111年12月31日

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（中央社記者楊明珠東京30日專電）COVID-19疫情肆虐全球的情況下，這是日本民眾第3度迎接新年到來。東京淺草寺一帶可看到外籍觀光客身影。賣雞蛋糕的老闆說，很高興看到人潮洶湧，也感謝台灣客的愛顧。

供奉觀音菩薩的淺草寺、淺草寺前的仲見世商店街、淺草神社一帶目前充滿年味。從地下鐵淺草車站前往淺草寺途中會先看到寫有「雷門」的大紅燈籠，燈籠前可看到大批觀光客忙著拍照打卡，其中有穿著輕便和服的台灣觀光客。

來自高雄的何小姐和胞弟、李先生、張小姐一行4人和風裝扮相當亮眼。何小姐表示，為了體驗日本文化，特別租和服穿上，拍拍美照。她說，東京好冷，不過前天4人去新潟縣湯澤滑雪，平生第一次滑雪，也是第一次來到淺草，到很多觀光景點遊玩。

4人租和服的價格是團體價，每人租金僅約1000日圓（約新台幣236元），如果是個人價的話，4人需4800日圓。除了日本、台灣的觀光客之外，也可看到來自中國、美國、印度的觀光客穿著和服享受和風情境。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生前，淺草寺的遊客一年約3000萬人次，新年的前3天湧進的參拜客將近300萬人次。前年春天疫情最嚴重時，商店街門可羅雀，現在好不容易觀光客漸漸回籠。

賣人形燒（小雞蛋糕）的三鳩堂老闆齊木隆對中央社表示，真的很高興看到人潮湧至淺草，其中也有很多是台灣觀光客。他說，大約2個月前來自海外的觀光客陸續來到淺草。雖然疫情未歇，但全世界都採取與病毒共存的方式，日本也與世界其他國家同調開放邊境，他認為這樣很好。

他說，日本目前物價飆漲，但因為日圓貶值，這3個月以來，對來自海外的觀光客而言，有人甚至說：「日本物價怎麼這麼便宜。」如果是以前買很多商品的話，需花一筆很可觀的費用，但現在會覺得在日本購物蠻便宜的。他很感謝許多台灣觀光客的愛顧，

晚上到淺草寺進行新年第一道參拜的遊客將陸續湧入，在日本放送協會（NHK）的紅白歌唱大賽電視節目將結束時，也將是將跨年倒數時到元旦凌晨4時將是人潮最擁擠的顛峰期。（編輯：高照芬）1111231

日本10月大幅鬆綁邊境管制後，東京淺草寺前方的商店街可看到湧入的遊客。許多海外觀光客喜愛來此感受日本傳統氣息。中央社記者楊明珠東京攝 111年12月31日

淺草寺是東京最具歷史的寺院，也知名觀光景點，新年前後充滿年味。跨年夜到新年前3天大約有將近300萬名遊客前來參拜。中央社記者楊明珠東京攝 111年12月31日