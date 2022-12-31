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賭場飯店惡火奪26命 柬埔寨：電力系統故障造成

2022/12/31 15:15（12/31 15:50 更新）
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柬埔寨鑽石城賭場大飯店大火造成26人死亡，圖為30日被燒得焦黑的建物外觀。（路透社）
柬埔寨鑽石城賭場大飯店大火造成26人死亡，圖為30日被燒得焦黑的建物外觀。（路透社）
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（中央社柬埔寨巴比31日綜合外電報導）柬埔寨鑽石城賭場大飯店惡火奪走26條人命，有關當局今天表示，這場大火是電力系統故障造成。由於救難人員來不及搶救，許多人陳屍在樓梯間或房間裡。

法新社報導，鄰近泰國邊境的柬埔寨巴比鎮（Poipet）鑽石城賭場大飯店（Grand Diamond City）28日深夜11時30分左右發生大火。數層樓高的賭場飯店建築群燃起熊熊烈火，場面駭人，救難人員描述有民眾被迫從窗台跳下逃生。

國家災害管理委員會（National Committee for Disaster Management）副主席官金（Kun Kim）說：「這起事故是電氣短路造成。」

他證實有26人在火災中喪生，包括17名泰國人、1名馬來西亞人和1名尼泊爾人。

他說：「有些人被燒死，有些人因為缺氧而亡，還有一些人在往出口的地方被燒死。」

他表示，有關當局花了很長的時間才將火撲滅，歸咎於這座賭場大飯店布局複雜及缺乏救援設備。

隨著夜幕降臨，柬埔寨緊急救難隊昨晚停止行動，官金證實救難隊已搜尋過整座建築群。

泰國也協助搜救行動，官員說，有超過50人住院，其中13人情況危急。

柬埔寨當局表示，已在考慮是否對飯店業主提告。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1111231

#柬埔寨
#泰國
#法新社
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