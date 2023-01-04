魯拉回鍋擔任巴西總統 亞馬遜基金重啟保護雨林

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（中央社巴西利亞3日綜合外電報導）亞馬遜基金（Amazon Fund）的主要捐贈國挪威表示，巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silv）重新執政並矢言停止森林砍伐，讓這項支持森林保護的計畫得以重新啟動。

路透社報導，挪威氣候與環境部長艾德（Espen Barth Eide）昨天在宣布亞馬遜基金重啟的聲明中說：「巴西的新總統已清楚表明在2030年前停止森林砍伐的雄心。」巴西設立亞馬遜基金，目的在防止亞馬遜的植被消失。

艾德說：「他已恢復能實現此目標的策略，並任命對亞馬遜地區具有豐富知識與專業技能的部長。」

2008年，魯拉在先前擔任總統時設立了亞馬遜基金，以接收國際對巴西停止森林砍伐行動捐贈的資金。亞馬遜基金目前約有34億巴西幣雷亞爾（約新台幣192億1070萬元），僅會在森林砍伐行為減少後收到經費，之後會將經費花在更多遏止森林砍伐的計畫上。

挪威一開始捐贈12億美元，德國也挹注資金。

但前極右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro）廢除亞馬遜基金的理事會與行動計畫後，亞馬遜基金於2019年8月遭到凍結。

魯拉在元旦就職新總統後宣布數項首批決策，其中包括簽署政令恢復亞馬遜基金的理事會，由公民社會等利害關係人組成。

魯拉也簽署政令重新擬定巴西減少亞馬遜森林砍伐的策略。在波洛納洛執政期間，亞馬遜森林砍伐速度升至15年來新高。此外，魯拉還撤銷削弱環境保護的政策，包括鼓勵在受保護原住民土地採礦的措施。

英國環境大臣柯菲（Therese Coffey）昨天在巴西利亞告訴路透社，英國考慮加入亞馬遜基金。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1120104