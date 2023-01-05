東京豐洲市場新年首拍 850萬黑鮪魚創疫情新高價

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日本東京都豐洲市場5日舉行新年首度拍賣，來自青森縣大間港的212公斤重黑鮪魚最後以3604萬日圓（約新台幣850萬元）結標。（共同社）

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（中央社東京5日綜合外電報導）日本東京都豐洲市場今天舉行新年首度拍賣，來自青森縣大間港的212公斤重黑鮪魚最後以3604萬日圓（約新台幣850萬元）結標，創COVID-19疫情爆發以來新高價。

日本TBS電視台報導，這場新年首拍今天清晨5時過後在豐洲市場舉行，最後由東京都內一家壽司店與中盤商聯手，用3604萬日圓最高價標下新年第一尾黑鮪魚。

壽司店業者長尾真司說，非常開心今年也順利標到新年第一尾黑鮪魚，希望能早點讓客人享用。

2022年新年首拍的黑鮪魚結標價為1688萬日圓，今年價格較去年高出近2000萬日圓，是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來最高價。

富士新聞網報導，2019年新年首拍黑鮪魚曾以3億3360萬日圓天價創歷史新高，但之後受到疫情影響，2021年結標價掉到2084萬日圓，到2022年甚至只剩1688萬日圓。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120105