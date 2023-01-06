跟進法國 美德宣布運交戰甲車援烏

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美國總統拜登與德國總理蕭茲通過電話後，美方在聯合聲明中表示，美國會提供烏克蘭布萊德雷步兵戰車，德國則會提供貂鼠式步兵戰車。圖為去年6月16日美軍布萊德雷步兵戰車在波蘭演練。（圖取自美國國防部網頁defense.gov）

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（中央社柏林/華盛頓5日綜合外電報導）美國和德國領袖今天宣布將運交步兵戰車給烏克蘭，加強對基輔當局擊退俄軍的軍事支援；法國本週稍早也採取類似舉措。

路透社報導，美國總統拜登與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）通過電話後，美方在聯合聲明中表示，美國會提供烏克蘭布萊德雷步兵戰車（Bradley Infantry Fighting Vehicles），德國則會提供貂鼠式步兵戰車（Marder Infantry Fighting Vehicles）。

官員告訴路透社，這項美國武器方案將於明天宣布，預料將包括約50輛布萊德雷步兵戰車，作為總價值約28億美元安全援助的一部分。

拜登對媒體說：「眼下在烏克蘭的戰爭正處於關鍵時刻。我們必須竭盡所能幫助烏克蘭人抵抗俄羅斯的侵略。」

聲明指出，美德兩國都同意訓練烏克蘭士兵如何使用這些武器，同時，德國也會提供愛國者（Patriot）防空飛彈系統。俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以來，烏國已在戰場上取得一些成功，但仍請求盟友提供更重型的武器來防衛。

聲明寫道：「拜登總統和蕭茲總理表達共同決心，只要有需要，就會持續提供必要財政、人道、軍事和外交支援給烏克蘭。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對德國的貢獻表達感激，在推特（Twitter）上表示，「德國在攔截所有俄羅斯飛彈一事上做出重要貢獻」。

法國昨天宣布將運交AMX-10 RC輕型六輪式偵察裝甲車給烏克蘭，成為率先提供具重火力戰甲車至烏克蘭的西方國家。

德國今天宣布決定跟進援助前，蕭茲的政府面臨自家3黨執政聯盟內呼籲強化對烏克蘭軍事支援的聲浪。

自俄羅斯揮軍入侵烏克蘭以來，蕭茲增加國防開支，並向烏克蘭提供援助和武器，但與其他西方列強一樣，有時在提供強大武器前猶豫不決，擔心可能會直接與俄羅斯發生衝突。

蕭茲已表明，他不想在運交重型武器給烏克蘭方面單打獨鬥，還說他會和北大西洋公約組織（NATO）其他成員國協調武器交付事宜。

「華爾街日報」指出，美歐新一批戰甲車可提升烏克蘭的裝甲與戰力，讓烏軍能將機械化步兵投入戰鬥，並有更好的機動性和火力。

五角大廈發言人賴德准將（Pat Ryder）說：「這可顯著提升烏克蘭既有的裝甲戰力，相信能在戰場上大大幫助烏軍。這些車輛不是坦克，卻是坦克殺手。」但賴德拒絕透露美國將提供的布萊德雷步兵戰車型號細節、為烏軍列裝或訓練烏軍使用這批戰甲車需多長時間。

根據澳洲與土耳其先前援烏戰甲車輛的經驗來看，步兵戰車可在相對安全情況下將步兵運送到前線，從而使烏軍能有更大機動性且免於遭俄軍削弱。若美國大量提供，可為烏克蘭帶來巨大優勢。

波蘭在俄烏戰爭初期已提供烏克蘭240多輛改良的俄製戰車，如今也在考慮是否應烏克蘭所求，將自家的德製豹二主戰坦克援烏。（譯者：李佩珊、陳亦偉/核稿：盧映孜）1120106