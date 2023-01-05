俄軍營遇襲傷亡慘 戰場通訊紀律攸關成敗

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）烏克蘭元旦攻擊俄控烏東城鎮一處俄軍營區造成俄方傷亡慘重，俄國歸咎於官兵違紀使用手機所致。事件凸顯承平時再普遍與平常不過的手機通聯，戰時易給部隊極大困擾。

「華爾街日報」報導，俄羅斯國防部表示烏東城鎮馬克耶夫卡（Makiivka）一座供新動員官兵集中的軍營在當地時間1月1日凌晨12時遇襲，連同單位副指揮官在內至少89人陣亡。

俄國國防部今天在社媒Telegram上的官方帳號發文：「事件主因顯係官兵違紀，在敵人火力範圍內大量使用個人手機所招致。」還說在前線違反資安規定任意使用手機會讓敵方定位俄軍位置。

俄軍政戰高層謝夫留科夫（Sergei Sevryukov）中將在聲明裡指出，軍方已著手調查追究失職人員。

俄國軍方將這次遇襲歸咎於官兵自身，但俄國國內一些力挺開戰者早就痛批軍方高層輕忽，屢在戰事期間把人員集中於靠近儲放彈藥或其他裝備等易遭打擊目標的危險處所。

美國與北大西洋公約組織盟國長久以來都警告自家官兵，別在服勤時使用未經加密的通聯裝置或社群媒體，但仍對各種個人電子裝置日新月異感到憂慮。

軍事分析家表示，沒法在敵前的人員集中處所管制手機使用，暴露俄軍不斷在佔領區因違反安全規定而「吃土」的窘況。

俄國國防部聲明指出，烏軍在元旦襲擊時發射6枚美國提供的「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，簡稱海馬士）火箭攻擊一處臨時營區，俄軍的防空系統擊落2枚，但另4枚裝有高爆殺傷彈頭的火箭打中人員營舍，導致天花板崩塌。俄軍回擊並催毀烏軍用於攻擊的海馬士系統。

戰事初期烏克蘭西部一處國際僱傭兵基地遭俄軍飛彈打擊造成慘重傷亡，據稱也是人員在當地拍照「打卡」與手機使用不慎洩蹤所致。「紐約時報」指出，俄烏雙方都為這個問題所苦，凸顯承平時再普遍與平常不過的手機通訊，在戰時易給部隊極大困擾。

美國與北約盟國過去就嚐過違紀使用手機的苦果。早先在阿富汗戰場，美軍與盟國官兵的位置經常被敵方掌握而遇襲，若當初塔利班部隊有類似海馬士的長程武器，後果不堪設想。

此外在2018年，當時一款健身app的數據會暴露在伊拉克與敘利亞的美軍基地官兵位置、人員習慣等，險釀大禍。

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美軍陸戰隊將領柏格（David H. Berger）說：「30年前不須擔心的東西，如今只要按完按鍵就會發出信號暴露位置。」

「華盛頓郵報」指出，元旦軍營遇襲事件後，俄軍高層把官兵營房設在與儲存彈藥同一棟建築的問題遭外界拿放大鏡檢視。之前派駐過烏克蘭的前俄羅斯聯邦安全局上校葛金（Igor Girkin）就在社媒發文稱「早有警告這類事件會隨時再發生」。（譯者：陳亦偉）1120105