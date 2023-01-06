新加坡春節盛典20日登場 台灣小吃來助陣

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新加坡春節盛典「春到河畔」6日舉行記者會說明活動亮點，出席者包括春到河畔2023工委會主席蔡其生（中）、節目主任方百成（左2）等人。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年1月6日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡6日專電）新加坡揮別疫情陰霾，今年春節盛典春到河畔活動不僅有花燈展、各樣表演，也是COVID-19疫情以來美食街首次回歸，集結星國多元化食物與台灣夜市小吃，熱鬧迎接兔年到來。

歷史悠久的「春到河畔」向來是新加坡人慶祝農曆新年不可缺少的春節盛典之一，今年邁入第37個年頭，活動將從20日至28日在新加坡濱海灣花園登場。

主辦單位今天舉行記者會說明活動規劃。春到河畔2023工委會主席蔡其生說，過去2年受到防疫措施限制，沒有美食項目，今年終於獲得批准，可以重新把美食街帶回春到河畔。除了新加坡各族群的美食，預計還有台灣夜市特色小吃，「希望美食帶動更多人潮」。

春到河畔2023工委會節目主任方百成回覆中央社記者提問時表示，台灣過去是許多新加坡人旅遊的重點，今年美食街規劃納入台灣夜市小吃，也希望讓新加坡人回味台灣的街頭美食。

除了美食外，燈飾是春到河畔另一大重點，主辦單位指出，今年將有30盞巨型花燈亮相，包括每年都有的財神爺造型燈飾，另有蘿蔔造型的「好彩頭」燈飾搭配小白兔燈飾、以瓶子呈現祈求「平安」的燈飾、以龜兔賽跑為主題的燈飾等。

其他活動亮點包括增添年節氣息的各類舞台表演，例如「歌台之夜」、「新瑤之夜」，當地藝術家帶來的舞蹈、樂器表演等。

此外，濱海灣花園將舉辦「大麗花之夢」農曆新年花卉展，展示40種來自歐洲的大麗花，也有多達100隻白兔造型的裝飾分布於花海中。

春到河畔過去多在「濱海灣浮動舞台」舉行，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，2021年起改至濱海灣花園舉辦。

主辦單位今天宣布，將延長與濱海灣花園的合作關係，2024年至2026年「春到河畔」將持續在濱海灣花園舉辦。（編輯：郭中翰）1120106