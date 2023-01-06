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美國可望再援烏克蘭860億元 含50輛布萊德雷戰車

2023/1/6 18:31
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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）兩名美國官員今天表示，美國提供烏克蘭的新武器方案會包括大約50輛布萊德雷戰車（Bradley Fighting Vehicles），其中一人說，整個方案約值28億美元（約新台幣860億元）。

美國總統拜登（Joe Biden）昨天表示，正在考慮向烏克蘭運送美國陸軍主力布萊德雷戰車，以協助抵禦俄羅斯的入侵。

兩位美國官員指出，為烏克蘭提供的最新安全方案預計明天揭曉。

一名官員說，在這項價值大約28億美元的方案中，約有8億美元資金來自「外國軍事融資」（Foreign Military Financing），以協助烏克蘭取得武器。

美國陸軍擁有數千輛布萊德雷戰車，這款戰車將使烏克蘭在戰場上具備更多火力。然而，拜登並沒有向烏克蘭提供艾布蘭戰車（Abrams Tank），這是烏克蘭方面一直要求的。

美國已向基輔當局提供大約213億美元的安全援助，俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭是1945年以來歐洲最大陸地衝突，迄今已造成數萬人死亡。

預計1月6日公布的安全援助方案，規模尚不清楚。白宮則拒絕評論。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1120106

#烏克蘭
#美國
#拜登
拜登
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