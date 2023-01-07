美國會暴動兩週年 紐松就職譴責共和黨危害自由

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（中央社記者張欣瑜舊金山6日專電）加州州長紐松選在美國國會遇襲兩週年當天舉行第二任期就職典禮。他今天在就職演說中強調加州進步的價值並抨擊共和黨政治人物破壞民主自由根基，再度引發媒體對他是否參選美國總統的臆測。

在家人和多位加州民主黨籍政要陪同下，紐松（Gavin Newsom ）6日以「遊行到議會大廈」的方式拉開第二任就職典禮序幕，刻意凸顯2021年前總統川普（Donald Trump）支持者硬闖國會大廈的醜態。

紐松在元旦過後已展開第二任期，但他刻意選在1月6日美國國會遇襲兩週年這一天舉辦就職典禮。就職演說上他公開譴責川普支持者試圖推翻選舉結果，表示「有一群暴徒洗劫了美國神聖的民主」。

整場演說紐松以「自由」為核心，並強調加州體現了美國標榜的民主自由理念。他同時把矛頭指向共和黨籍州長，抨擊他們以自由為掩護，讓投票變得困難、擁槍變得容易，還危害教師、移民和婦女權利。

雖然沒有明確點名，不過紐松把佛州去年通過「不說同性戀」法，禁止教師和學生談論性別認同的爭議，拿來與加州1978年的事件做對比，當時禁止同志教師在加州教書的提案遭到否決。

紐松發表就職演說前，加州參議院共和黨籍幾名議員批評紐松第一任期疏失和未兌現的承諾，例如缺水、嚴重的遊民、貧富差距和住房負擔等問題。

距離美國總統大選不到兩年的時間，紐松一直被外界視為是可能參選的民主黨政治人物之一，不少政治觀察家預測紐松下一屆若不宣布，未來遲早也會投入總統選戰。

現年55歲的紐松出身舊金山灣區，曾任舊金山市市長；2010年當選加州副州長，並於2014年連任；2018年參選州長成功當選；2021年加州舉行罷免紐松投票最後未通過，紐松留任州長並在去年以約59%的得票率獲選連任，這是他自2010年參與加州選戰以來，首度出現得票率下滑的現象。

舊金山紀事報以過去加州州長選舉和紐松幾次參選表現的數據分析指出，紐松在民主黨人中的支持度變高，但是越來越不受共和黨人歡迎；另外，和其他加州民主黨政治領袖相比，紐松的整體表現乏善可陳，不大有機會脫穎而出。

分析提到，雖然在州長選戰中出線的政治人物經常會被外界關注，好比佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）參選總統的呼聲同樣高漲，但很少研究顯示兩者的關聯性。

紐松去年11月接受美國媒體Politico訪問時否認會投入2024選戰，並表示即便現任總統拜登（Joe Biden）不競選連任，他也無意角逐；但對於2028年是否參選，他未鬆口。（編輯：馮昭）1120107