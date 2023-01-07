美眾院議長選舉經15輪投票終落幕 共和黨治理能力遭質疑

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美國眾議院議長難產多日，終於在7日凌晨第15輪投票由共和黨領袖麥卡錫（右）勝出。（路透社）

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國眾議院議長難產多日，終於在7日凌晨第15輪投票由共和黨領袖麥卡錫勝出。麥卡錫向黨內杯葛他的極右派重大妥協才辛苦當選議長，讓外界對共和黨治理能力打上問號。

儘管共和黨在去年期中選舉以低空過半的微幅優勢，拿回眾議院控制權，但麥卡錫（Kevin McCarthy）卻因黨內約20名極右派成員杯葛，自3日起的多輪議長選舉投票遲未能取得當選所需的過半有效票數，創下1859年以來眾院議長最難產紀錄。

新會期誕生不出議長，眾議院就無法履行任何重要職能，包括聽取重大國安簡報、召開聽證調查政府不當行為及通過立法等，國家陷入半癱瘓。此外眾院議長的總統繼位順序僅次於副總統，影響力堪稱美國政壇第三把交椅。

現年57歲、出身加州的麥卡錫經與共和黨內極右派協商，昨晚找回10多張跑票逼近當選門檻，但第14輪表決時，蓋茨（Matt Gaetz）與波柏特（Lauren Boebert）2位黨內反對派成員改投棄權票，加上畢格斯（Andy Biggs）、喬登（Jim Jordan）2名黨內成員各得2票，致216票的麥卡錫以1票之差未能過半。

進入第15輪投票後，有效票集中於麥卡錫和民主黨議長候選人傑福瑞斯（Hakeem Jeffries），麥卡錫終於以216票取得有效票數過半（傑福瑞斯212票、棄權6票不計）當選議長。

路透社指出，麥卡錫雖終於在第15輪投票如願當上聯邦眾議院議長，讓這場164年以來最難產的議長選舉落幕，但共和黨在眾院不但優勢微幅，還深陷嚴重分歧，他這任議長勢必難為。

為換取支持，麥卡錫同意黨內強硬極右派的條件，恢復過去只要一名眾議員就能提出「罷黜議長」動議的規定，等於自甘削弱議長地位被極右派脅持，不利諸如聯邦政府資金、處理迫在眉睫債務上限放寬及其他潛藏危機等重大議題的立法過關。

共和黨在去年期中選舉表現遠不如預期，非但沒拿回參議院，連眾院都僅以222席對212席勉強奪回，這讓共和黨內強硬極右派有更大空間制約麥卡錫。

麥卡錫對黨內極右派的讓步還包含大幅削減開支和其他限縮議長領導力的舉措，未來數月眾議院恐風波不斷，尤其屆時眾院將處理聯邦政府進一步擴大31.4兆美元國債上限的議題。

共和黨過去10年多次杯葛預算想讓聯邦政府關門，並竭力想大砍政府支出，數次讓美債瀕臨違約邊緣。

此外，共和黨極右派一直不滿麥卡錫在與總統拜登打交道時沒採極限施壓，尤其參議院還依然握於民主黨之手；過去參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）在一些政策上與民主黨妥協時，共和黨極右派就發飆。

包含眾議院自由黨團（House Freedom Caucus）主席裴利（Scott Perry）在內的共和黨內強硬派表示，若麥卡錫「不聽話」，今年隨時會發起罷黜議長；眾議院自由黨團是由眾議院一些最堅定的右翼共和黨人組成。

「華爾街日報」指出，這場眾院議長選舉已預示日後國會動盪場景。除政府開支與償還債務能力外，其他像援助烏克蘭、農業法案為低收入者提供食物券等需要參眾兩院朝野齊心的重大議題，都將有不確定風險。（譯者：陳亦偉）1120107