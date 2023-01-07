麥卡錫當選美國眾院議長 164年來最大僵局終落幕

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歷經4天15輪投票，美國共和黨領袖麥卡錫6日以216票過半票數如願執起眾議院議長槌。圖為麥卡錫6日投票後雙手比讚。（路透社）

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（中央社記者徐薇婷華盛頓6日專電）歷經4天15輪投票，美國共和黨領袖麥卡錫今天終於擺平黨內極右勢力的反對，以216票過半票數如願執起聯邦眾議院議長槌，讓這場164年以來拖延最久的議長選舉落幕。

歷經數天協商、連串讓步後，麥卡錫（Kevin McCarthy）凌晨終於以216票跨越當選門檻，成為眾院新一屆議長；民主黨非裔領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）獲212票。

這是自1859年以來，耗費最多輪表決的眾院議長選舉；當年經44次表決才選出議長。

麥卡錫陣營與黨內極右翼勢力協商稍早取得重大進展，首兩輪表決翻轉15張反對票，離當選門檻僅差3票，黨內杯葛人數降至6人；眾院下午至晚間休會期間，麥卡錫持續與反對派溝通，期間傳出進展，麥卡錫步入議場時一臉信心，勝券在握。

不過，第14輪表決時，僅蓋茨（Matt Gaetz）與波柏特（Lauren Boebert）2位反對派議員改投棄權票，導致麥卡錫僅得216票，以1票之差落敗；麥卡錫氣憤走向蓋茨，兩人展開激烈辯論，現場一度陷入混亂。

麥卡錫陣營原打算要求休會至美東時間9日中午，但表決到一半似乎出現轉圜，共和黨放棄休會策略，改進入第15輪投票。在新增4位反對派議員改投棄權票情況下，麥卡錫終於跨過當選門檻。

正常情況下，議長當選門檻為過半數眾院席次的218票，但可能隨現場缺席議員、投棄權票人數降低。在15輪表決有6票棄權下，當選門檻為215票。

現年57歲的麥卡錫來自加州，擁有16年眾議員資歷。2007年進國會後，短短兩年晉身眾院共和黨領導階層，一路從首席副黨鞭、黨鞭到多數黨領袖，但議長一職卻讓他等超過7年才等到。

2015年時任共和黨籍議長貝納（John Boehner）計劃辭職，麥卡錫宣布角逐職位，但因黨內約40名強硬保守派人士拒絕支持，只能飲恨退選，議長寶座讓給同黨議員、前副總統候選人萊恩（Paul Ryan）。

如今雖如願執議長槌，麥卡錫未來議長恐不好當。共和黨目前在眾議院占222席，僅多民主黨10席，即便議長選舉爭取到部分極右人士支持，在共和黨席次優勢不足下，麥卡錫未來勢必時常受到極右翼勢力牽制。

此外，為換取支持，麥卡錫同意恢復過去只要一名眾議員就能提出「罷黜議長」（vacate the chair）動議的規定，等於讓極右翼拿槍指著他腦袋。

罷黜議長動議雖鮮少被提出，最近一次是1910年，但過去議員時常拿此要脅議長，導致國會不穩定。2015年貝納被逼得辭職，前民主黨籍議長裴洛西（Nancy Pelosi）任內修改規定，僅黨團領袖或過半數黨員才能提出動議。

根據有線電視新聞網（CNN）報導，麥卡錫其他的讓步包括讓更多極右翼「自由黨團」（Freedom Caucus）成員加入能主宰法案命運的程序委員會（Rules Committee）、確保議員至少有72小時檢閱法案、鬆綁院會修正案提出限制、恢復議員砍聯邦官員薪水權利等。

隨著議長人選出線，新一屆眾議員夜間緊接宣誓就職，美國國會將正式開始運作。（編輯：廖漢原）1120107