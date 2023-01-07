布吉納法索衝突28男遭殺害 聯合國籲公正調查

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（中央社日內瓦7日綜合外電報導）飽受聖戰分子攻擊的西非國家布吉納法索上週末發現28名遭殺害者的遺體，聯合國人權事務高級專員圖克今天呼籲布國過渡當局，對命案迅速展開透明調查。

法新社報導，遺體在布吉納法索西北部被發現後，當局已表示會進行調查。圖克（Volker Turk）對此表示歡迎。

他說：「我請求他們確保調查迅速、徹底、公正且透明，並追究所有犯行者的責任，無論職位或官階。」

圖克還說：「我已致函（布吉納法索）外交部長強調這項確切訊息。這是對被害人與他們的親屬至少該做的。」

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）表示，在布吉納法索的消息人士將這起屠殺歸咎於志願民兵組織「防衛祖國志願軍」（VDP）。這個組織是為了支援布國軍方與聖戰分子戰鬥而創立。

根據聲明，消息人士說，VDP成員突襲事發小鎮並殺害28名男子，「看來是為了報復先前他們的軍事基地在前一晚遭到攻擊」，攻擊者疑似是與蓋達組織（Al-Qaeda）有關的「伊斯蘭和穆斯林支持組織」（JNIM）成員。

布吉納法索自2015年以來飽受附屬於蓋達組織和伊斯蘭國（Islamic State）聖戰分子帶頭的叛亂活動所苦，至今已有數萬人喪命、約200萬人流離失所。

近幾個月當地鎖定安全部隊和平民的攻擊增多，尤其在與鄰國馬利（Mali）及尼日（Niger）接壤的北部與東部地區。這兩國也受聖戰分子侵擾。（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）1120107