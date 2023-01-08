泰國大公主尚未清醒 宮務處：持續藥物治療

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（中央社台北8日電）泰王瓦吉拉隆功大女兒帕差拉吉帝雅帕公主去年12月在訓練犬隻時突然失去意識送醫治療。泰國王室宮務處昨晚表示，公主的心臟因為感染黴漿菌導致她失去意識，醫生正在用藥物治療她。

帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）去年12月14日傍晚在陸軍位於呵叻府（Korat）巴衝地區（Pak Chong）的訓練場地訓練參加國際比賽的犬隻時因為心臟問題突然失去意識，立即被送往巴衝娜娜醫院（Pak Chong Nana Hospital）治療。接著由王室直升機將她送到曼谷的朱拉隆功醫院（Chulalongkorn Hospital）進行全面檢查和治療。

王室宮務處在12月15日發布新聞稿說明14日的狀況。

王室宮務處12月19日第二度發布新聞稿表示，帕差拉吉帝雅帕現在基本上狀況穩定，心臟收縮狀況沒有到理想的程度，不過心跳可以透過藥物控制住，冠狀動脈造影檢查無異常，醫療團隊透過藥物和機器來治療心臟、肺和腎，醫生會密切監測狀況。

王室宮務處昨天深夜第三度發布新聞稿指出，帕差拉吉帝雅帕的心臟因為感染黴漿菌導致她失去意識，醫生正在用藥物治療公主，並利用機器維持她心臟、肺和腎的功能。

泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）共有四段婚姻，元配是他的表妹頌莎瓦麗（Somsawali），兩人1977年結婚、1991年離婚，長達16年的婚姻生有一女也就是大公主帕差拉吉帝雅帕。

帕差拉吉帝雅帕從美國康乃爾大學取得法學碩士和博士，曾擔任聯合國毒品犯罪辦公室的東南亞親善大使，也曾任泰國駐奧地利大使。（編輯：林憬屏）1120108