波索納洛支持者不滿選舉結果 闖巴西總統府和國會

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（中央社巴西利亞8日綜合外電報導）巴西電視媒體和社群平台的影片畫面顯示，前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的支持者今天闖入位於首都巴西利亞的最高法院、國會大廈和總統府。

這起事件就如同2021年1月6日時任美國總統川普（Donald Trump）的支持者闖入美國國會大廈，巴西當地媒體估計約有3000人參與其中。

法新社報導，上傳到社群媒體的影片畫面也可看到，暴徒衝進了巴西總統府普拉納爾托宮（Planalto palace）和最高法院。

去年10月30日巴西總統大選第二輪投票，左翼總統候選人魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）險勝波索納洛，但很多波索納洛的支持者質疑選舉結果。

路透社報導，波索納洛在沒有證據的情況下，多次質疑巴西國內電子投票系統的可靠性，許多他的死忠支持者相信這個論調。

波索納洛在總統任期結束前48小時離開巴西前往美國佛羅里達州。魯拉目前人在巴西聖保羅州（Sao Paulo）。（譯者：陳彥鈞）1120109