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波索納洛支持者闖入國會 巴西當局出動部隊平亂
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波索納洛支持者闖入國會 巴西當局出動部隊平亂

2023/1/9 06:02
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（中央社巴西利亞8日綜合外電報導）數以百計的巴西前總統波索納洛支持者今天突破警方設下的路障並闖進國會大廈、總統府和最高法院，他們質疑並抗議去年10月總統大選結果，相關當局已出動安全部隊準備平亂。

上傳到社群媒體的影片顯示，成群暴徒打破門窗闖入位於首都巴西利亞的國會大廈，還破壞國會議員的辦公室。

去年10月30日巴西總統大選第二輪投票，左翼候選人魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）拿下50.9%選票，險勝時任總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的49.1%得票率，但很多波索納洛的支持者質疑選舉結果。

示威者利馬（Sarah Lima）今天告訴法新社，他們要求查驗選舉結果。

27歲的生產工程師利馬說道：「我們需要在這場舞弊選舉之後重新建立秩序。」

新上任的巴西司法和公共安全部長迪諾（Flavio Dino）稱這次入侵事件，是「以武力強加（示威者）期望的荒謬企圖」。

他在推特（Twitter）發文寫道「（巴西利亞）聯邦特區政府正派遣增援部隊，此時地面部隊正在行動」。

巴西利亞聯邦特區首長羅查（Ibaneis Rocha）告訴路透社，所有安全部隊都部署好以對付暴徒。

現任巴西總統魯拉目前人在聖保羅州（Sao Paulo），他譴責今天的事件是「法西斯狂熱分子」所為。（譯者：陳彥鈞）1120109

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