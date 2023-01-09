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（中央社記者唐雅陵聖保羅8日專電）巴西前總統波索納洛支持者今天闖入首都巴西利亞的三權大廈，破壞總統府高原宮、國會和聯邦最高法院，巴西總統魯拉下令介入維持聯邦特區的公共安全，誓言揪出肇事者。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）是在訪問聖保羅州內陸城市阿拉拉夸拉（Araraquara）時下達干預法令，法令有效期至1月31日。巴西各州和聯邦特區有自治權，但國家社會安全受到威脅時，總統依法可行使干預權。

魯拉說，將揪出所有肇事者，找出資助者是誰，並予以處罰；如果聯邦政府內部有人失職促成今天的事件，也將受到懲罰。

干預期間，聯邦特區的公安機關將由直接聽命於魯拉的司法部執行秘書卡培里（Ricardo Garcia Cappelli）負責，卡培里可以全權指揮聯邦特區安全部隊，並且在必要時徵調聯邦特區的財政、技術、結構和人力資源等實現干預目標的必要條件。

在此之前，聯邦特區首長羅查（Ibaneis Rocha）已經將聯邦特區公安廳長托瑞斯（Anderson Torres）撤職。

激進的波索納洛（Jair Bolsonaro）支持者今天在巴西利亞部會大廈廣場與軍事警察發生衝突後，手持棍棒和石頭入侵國會、聯邦最高法院和總統府高原宮。

軍事警察試圖使用辣椒噴霧制止波索納洛的支持者，但他們入侵了國會周圍的圍欄。電視畫面顯示一輛國家武裝部隊的車被推入國會前的水池，國會辦公室的窗戶被打破，激進的波索納洛支持者到達通往眾議院全體會議廳的綠色大廳。

入侵國會後，這群支持者也闖入最高法院和高原宮，打破窗戶，搗毀辦公室，撕毀文件。

影片來源：FRANCE 24

這些支持者因不滿總統選舉結果，在巴西利亞醞釀政變運動已持續數週，7日、8日有數十輛載滿波索納洛支持者的巴士抵達，壯大聲勢。

儘管如此，聯邦特區軍事警察並未在部會大廈廣場增派警力，所以無法阻止入侵行為。

聯邦特區刑警指出，至少150人在巴西利亞的恐怖行動中被捕。

魯拉所屬工黨領導層要求聯邦最高法院扣押最近幾天載滿波索納洛支持者抵達聯邦特區的所有巴士；下令以現行犯逮捕在部會大廈廣場和三權廣場所有「恐怖分子」；將所有在軍營前紮營的示威者於24小時內驅逐；撤銷聯邦特區軍事警察指揮官的職務並予以調查；下令共和國總檢察院對聯邦特區首長羅查失職和指揮不力採取適當措施。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）都譴責對巴西總統府、國會和最高法院的襲擊事件，呼籲波索納洛支持者立即停止暴力行動，表示無條件支持魯拉總統。（編輯：林憬屏）1120109