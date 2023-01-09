更多編輯台推薦新聞：
健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看
生活

健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看

我的法國影展13日線上開跑 短片免費看
娛樂

我的法國影展13日線上開跑 短片免費看

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

支持者闖入巴西國會 波索納洛在美譴責

2023/1/9 10:25（1/9 10:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴西利亞8日綜合外電報導）巴西極右派前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）支持者衝進國會、總統府和最高法院之後，波索納洛今天出面譴責「掠奪、入侵公共建築」的行為。

法新社報導，波索納洛反駁新任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）指稱他煽動首都巴西利亞（Brasilia）權力核心暴行的說法，說這類指控「毫無根據」。

波索納洛上個月在任期剩2天時飛離巴西、前往美國佛羅里達州。他今天同時在社群媒體推特（Twitter）捍衛「和平示威」的權利。

路透社報導，波索納洛「鐵粉」今天闖入國會、總統府和最高法院的行徑，宛如2年前美國時任總統川普支持者國會暴動案的翻版。

元旦剛宣誓就任的魯拉歸咎波索納洛煽動支持者，指波索納洛是「種族滅絕主義者」，在美國佛州「邁阿密透過社群媒體鼓勵這種行為」。魯拉說：「人人都知道前總統發表了各種鼓勵這種行徑的演說。」

波索納洛在巴西利亞亂象爆發近6小時後打破沉默並在推特發文，拒絕接受魯拉對他的指控。

巴西利亞暴力事件恐升高波索納洛面臨的法律風險，也讓美國當局更加頭疼要如何處理他停留在佛州的難題。多位民主黨議員表示，美國不能繼續允許波索納洛留在美國「避難」。

波索納洛家族律師尚未回應路透社記者置評的要求。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1120109

#波索納洛
#魯拉
#國會
延伸閱讀
巴西前總統支持者闖入國會 魯拉誓言揪出肇事者波索納洛卸任前飛離巴西 魯拉：犯錯者當負起責任有樣學樣 2022年多國候選人模仿川普指控選舉舞弊美國會暴動兩週年 民粹主義瀰漫社會對立依舊
波索納洛
巴西示威者襲國會總統府 全球領袖齊聲譴責波索納洛支持者不滿選舉結果 闖巴西總統府和國會
魯拉
波索納洛支持者闖入國會 巴西當局出動部隊平亂藝品失蹤又漏水 巴西新第一夫人稱總統府一團糟
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族