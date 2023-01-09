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巴西極右派前總統波索納洛的數百名支持者8日衝進國會大廈、入侵參眾議院。圖為巴西安全部隊將波索納洛的支持者上銬。（路透社）

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（中央社巴西利亞8日綜合外電報導）巴西極右派前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的數百名支持者今天衝進國會大廈、入侵參眾議院，法新社記者表示，巴西安全部隊已重新奪回國會大廈。

波索納洛的「鐵粉」為抗議左翼總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）宣誓就職，同樣入侵最高法院和總統府，驅逐這兩處暴動者的行動仍在進行當中。

巴西利亞（Brasilia）權力中樞爆發的混亂，不禁讓人想起2021年1月6日時任美國總統川普支持者入侵美國國會大廈的景象，而川普一向與波索納洛交好。今天混亂場面爆發數小時之後，法新社記者說，巴西安全部隊已設法奪回了國會大廈。

巴西媒體報導，警方逮捕了170人。電視畫面顯示，警方將波索納洛支持者排成一列，依序帶出總統府外。

巴西參議院維安單位表示，已在參議院逮捕了30人。

魯拉在去年10月30日的總統大選決選驚險擊敗波索納洛，自此之後，波索納洛的強硬派支持者便在軍營外抗議示威，要求軍方介入、阻止魯拉宣誓就職。

抗議民眾今天爬上國會大廈屋頂，張開橫幅標語向軍方喊話：「介入」。

上傳社群媒體的影片顯示，示威者砸毀門窗進入國會大廈，接著一擁而入並破壞議員辦公室。

一支影片顯示，外頭的群眾將一名騎警拉下馬匹，把他擊倒在地。警方在廣場周圍拉起警戒線之後，發射催淚瓦斯驅散暴動群眾，一開始並未收效。

記者工會表示，至少有5名記者被攻擊，包括法新社攝影記者，他不僅遭到抗議群眾毆打，器材也被偷。（譯者：蔡佳敏/核稿：曾依璇）1120109