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敗選後波索納洛首度會支持者 回應軍事政變呼聲

2022/12/10 16:31
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（中央社巴西利亞9日綜合外電報導）巴西總統波索納洛在10月30日大選爭取連任失敗後，今天他首次打破沉默向支持者發表講話。支持者呼籲發動軍事政變，以阻止左翼總統當選人魯拉上台。

綜合路透社和法新社報導，波索納洛（Jair Bolsonaro）表示，他保持沉默將近40天，「我深感傷痛」。

波索納洛在總統官邸大門口告訴支持者：「我的去向由你們決定，武裝部隊該走哪條路由你們決定。」

波索納洛在模棱兩可的發言中，並未表明支持軍事干預，而是表示武裝部隊會尊重巴西憲法。

波索納洛仍未承認魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在總統大選中獲勝。而他一直保持沉默，促使支持者持續在軍隊基地外示威。他敗選後不久，數千名支持者封鎖道路、在軍營前示威，要求軍隊阻止魯拉上台。

魯拉以些微差距擊敗波索納洛，他將在本月12日獲得巴西國家選舉當局的認證。

波索納洛今天告訴支持者，武裝部隊是巴西防止社會主義在國內實行的堡壘。他說「一切並未失敗」，他們的目標總有一天會成功。

波索納洛表示：「武裝部隊是團結一致的。他們效忠人民、尊重憲法，也對我們的自由負有責任。我們不像其他人，我們將會勝利。」

波索納洛的任期將於明年1月1日屆滿。魯拉今天則揭曉了外交、司法與國防部長及參謀總長等重要內閣職位名單。（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1111210

#波索納洛
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