中國駐德大使：德國對中新策略 受意識形態引導

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（中央社法蘭克福8日綜合外電報導）德國「商務日報」報導，中國駐德國大使吳懇表示，德國對中國採取更強硬策略的計畫是「受意識形態引導」，反映出冷戰思維可能危及中德之間的合作。

路透社報導，吳懇告訴「商務日報」（Handelsblatt）：「我在媒體上看到的新聞，以及從許多談話中了解到的內容讓我非常不安。這份文件給人主要受到意識形態引導的印象，並不是基於德國和中國的共同利益。」

德國正在制定一套新策略，更加嚴肅看待與中國之間的關係，目的在減少對這個亞洲經濟超級強權的依賴。

吳懇說：「據我所知，這份文件以與現實無關的方式，誇大我們兩國之間的競爭和對抗。我還聽說某些價值觀和人權是未來合作的先決條件。」

他還說，如果發生這種情況，將會讓兩國的合作遭遇阻礙。

「此外，至少根據草案，德國希望未來與美國等『志同道合』的盟邦，更密切協調對中國的政策。這表明德國政府正在喪失獨立性，在對中國政策方面完全遵從美國。」

根據路透社上個月看到德國經濟部的「中國問題內部指導方針」（Internal Guidelines on China），擬議措施包括要求特別會受中國影響的德國企業與政府分享業務細節，並定期進行壓力測試。

吳懇說：「德國政府這麼做最終是自相矛盾。畢竟，德國一直強調目的並非讓不同陣營對抗。但在我看來，有冷戰思維的嫌疑。」（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1120109