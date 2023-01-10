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美颶風澳洪患拖累 2022全球災損1200億美元

2023/1/10 11:57
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（中央社法蘭克福／慕尼黑10日綜合外電報導）慕尼黑再保險集團今天表示，受到美國伊恩颶風與澳洲洪患拖累，2022年成為有紀錄以來自然災害損失最慘重的其中1年，而氣候變遷正使風暴更加強烈和頻繁。

路透社報導，全球最大再保險公司慕尼黑再保險集團（Munich Re Group）指出，去年保險涵蓋的天災損失約1200億美元，與2021年差不多，但低於2017年的破紀錄損失。

這個數字高於過去5年每年平均970億美元，也超過對手瑞士再保險公司（Swiss Re）上月初步估計的1150億美元。

2022年天災總財損（包括保險未涵蓋的損失）為2700 億美元，這低於2021年的約3200億美元，接近過去5年的平均值。

美國占2022年天災財損大宗，去年9月重創佛州的伊恩颶風（Hurricane Ian），保險涵蓋的損失高達600億美元，總財損1000億美元。

澳洲今年初和去年10月兩度洪患，則造成47億美元的保險損失和81億美元的總損失。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1120110

#慕尼黑再保險集團
#美國伊恩颶風
#澳洲
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