朱利安尼傳遭傳喚 得交出收受川普款項相關文件

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（中央社紐約9日綜合外電報導）知情人士今天說，曾為前總統川普幫腔，放大2020大選普遍舞弊這個假指控的前紐約市長朱利安尼，現已遭聯邦檢察官傳喚，得提供從川普或其總統競選活動收取款項的相關文件。

路透社報導，去年11月發出的這張傳票，也要求朱利安尼（Rudy Giuliani）提供證詞。

特別檢察官史密斯（Jack Smith）被任命主持針對川普的調查之前，華府聯邦檢察官進行的調查很大程度仍處於保密狀態。

曾任川普私人律師的朱利安尼並未回覆路透社詢問。

哥倫比亞特區聯邦檢察官發言人尚未對此發表評論。

消息人士指出，傳票要求提供川普與朱利安尼之間或川普競選團隊與朱利安尼之間的任何聘用合約，以及付款和付款人紀錄。

哥倫比亞特區律師道德委員會去年12月表示，朱利安尼在處理川普挑戰2020年選舉結果的訴訟時，至少違反一項律師道德規則。

朱利安尼的紐約州法律執照於2021年6月被吊銷，此前州上訴法院裁定他發表「明顯虛假和誤導」的陳述，即廣泛存在的選民舞弊破壞了2020年大選。後來這場大選由川普的民主黨對手拜登贏得。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1120110