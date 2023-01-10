支持者襲國會隔天 巴西前總統發文躺病床

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巴西極右派前總統波索納洛9日在推特上發了一張自己躺在美國醫院病床上的照片。（圖取自twitter.com/jairbolsonaro）

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（中央社奧蘭多9日綜合外電報導）巴西極右派前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）今天在推特上發了一張自己躺在美國醫院病床上的照片。他的支持者昨天才闖進巴西多個政府機關大肆破壞，遭到國際譴責。

法新社報導，波索納洛發了一張他躺在美國南部佛羅里達州奧蘭多（Orlando）醫院病床上的照片，他是在任期於去年12月31日結束的兩天前赴佛州。

波索納洛在2018年贏得總統大選，他當時在競選活動中被人刺傷腹部，差點失去了性命，之後多次接受手術。

他今天推文說：「我昨天有新的沾黏情況，在美國奧蘭多住院。」

67歲的波索納洛接著說道：「謝謝大家為我祈禱，還有祝我早日康復的訊息。」

波索納洛住院的消息，是在極右派抗議群眾闖入位於巴西首都的總統府、國會及最高法院後的隔天傳出。這樣破壞建築的場景，讓人想起2021年1月6日時任美國總統川普的支持者攻擊美國國會大廈的情況，而川普是波索納洛的盟友。

波索納洛的妻子今天稍早在Instagram上證實，波索納洛在醫院接受觀察，「因為他2018年被刺傷的腹部感到不適」。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1120110