美墨加領袖峰會登場 料擱置貿易爭端聚焦經濟整合

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（中央社墨西哥市10日綜合外電報導）美國、墨西哥和加拿大領袖峰會今天登場，會中三國領袖料擱置貿易緊張，尋求深入經濟整合，會談也將涵蓋安全和移民等議題。

法新社報導，墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）今天將款待來訪的美國總統拜登（Joe Biden）和加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau），召開所謂的「三友峰會」（Three Amigos summit）。

羅培茲歐布拉多和拜登昨天先舉行雙邊會談，重點為移民和毒品走私問題。今天在杜魯道加入後，會談焦點料轉向經濟議題。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）告訴媒體，強化區域間的經濟關係「可以讓美國成為拜登總統所說的製造重鎮，對墨西哥和加拿大也是雙贏的局面」。

再者，他指出，這將「降低我們對其他國家和世界其他地區的依賴，這些國家和地區不一定和我們在北美的夥伴擁有相同的價值觀 」。

墨西哥期待從華府致力推動降低對亞洲製造業的依賴中受惠。

去年，墨西哥應美國之邀加入一項規模數十億美元的計畫，這項計畫的目的在提高半導體生產製造，以期和中國競爭。

「三友峰會」在美國前總統川普任內取消。拜登上台後在2021年恢復舉行，希望讓美墨加重返正常的關係。

但羅培茲歐布拉多和拜登之間的關係並非一帆風順。

華府和渥太華當局表示，羅培茲歐布拉多致力擴大墨國政府在能源產業的角色，對外國投資人造成傷害，且不利潔淨能源的推動，而面臨美加依一項北美貿易協議提出正式的貿易申訴。

拜登和杜魯道雖可能會私下向羅培茲歐布拉多表達對墨國能源改革的關切，但對外他們可能會強調密切合作的可能性。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1120110