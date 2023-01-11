法政府欲提高退休年齡 8大工會籲發動罷工抗議

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（中央社巴黎10日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）政府宣布計畫提高退休年齡之後，8大工會今天號召發動罷工抗議行動，底定接下來痛苦鬥爭和數週混亂的基調。

法新社報導，法國政府有意將退休年齡從現行的62歲提高至64歲，並精簡退休金制度，但種種變革連部分支持者都認風險太高，恐引發強烈反彈。

果不其然，法國8大工會旋即發布聯合聲明，號召成員於1月19日展開一日抗議行動，「展開一場強而有力的長期退休金運動」。

這會是法國所有工會繼12年前聯手抗議上一次年金改革以來，再度團結起來抗爭。立場較為溫和的法國民主工會聯盟（CFDT）領袖貝爾傑（Laurent Berger）稱這次改革幅度「殘酷」，達「過去30年來數一數二的地步」。

經過幾個月的懸而未決，法國總理柏納（Elisabeth Borne）今天發表政府改革計畫綱要時表示，在已預計退休制度即將出現赤字情況下，政府若是撒手不管是「不負責任的」。

她說：「這將無可避免地導致大幅增稅、削減退休金，還會威脅我們的退休金制度。」

法國目前通膨飆升，也仍還在從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情復原過來。民調顯示，約2/3法國民眾反對提高退休年齡。

極右派領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）表示：「儘管健康平均餘命（healthy life expectancy）是64歲，要求法國民眾延長工作年齡，馬克宏等於是不給予老百姓他們應得的安穩人生展望。」

除了提高退休年齡外，相關改革還會調高勞工在領取全額退休金前所需繳納的費用，基本上就是延長了數以百萬計勞工的職涯。

年金改革還會讓部分產業勞工享有的特殊退休金待遇走入歷史，諸如巴黎運輸網絡，不過新制僅適用於新進人員。

法國經濟學家兼作者皮凱提（Thomas Piketty）週末在「世界報」（Le Monde）上寫道，預計至2030年省下的200億歐元，「壓力將完全落在最赤貧的民眾身上」。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1120111