基輔盼西方提供長程飛彈 波蘭同意援烏豹式戰車

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（中央社基輔11日綜合外電報導）烏克蘭總統顧問波多利雅科表示，倘若烏軍獲得更多西方武器，尤其是長程飛彈和重型戰車，烏克蘭將能在2023年打贏戰爭，波蘭今天決定向烏克蘭提供德國豹式戰車。

波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）說，否則這場戰爭恐持續「數十年」；他還說，「最血腥」的戰鬥目前正在烏東城鎮巴赫姆特（Bakhmut）和蘇勒答爾（Soledar）上演。

他接受法新社採訪時說：「只有射程超過100公里的飛彈，才能大舉加速解除我國領土遭占領的狀態。」

美國去年向烏克蘭提供射程約80公里的飛彈系統，外界認為，這些武器系統在許多方面扭轉了衝突局勢，對基輔有利。

基輔最近也從法國手中，收到了類似的武器系統。

然而，烏克蘭正在向華府施壓，要求美國提供射程約300公里的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）。

這些武器系統將使烏軍能夠瞄準位於烏克蘭領土深處、莫斯科控制的俄羅斯軍火庫；烏軍目前擁有的武器射程尚不足以涵蓋俄國軍火庫所在範圍。

波多利雅科說，烏克蘭能夠「摧毀遭占領土上的所有俄羅斯軍事基礎設施，包括在烏東頓巴斯地區（Donbas）」和2014年遭莫斯科兼併的黑海克里米亞半島（Crimea）。

不過美方對於是否向烏克蘭提供長程飛彈一直猶豫不決，擔心局勢升級將導致美俄更直接對抗。

波多利雅科說：「我們不會攻擊俄羅斯。我們正在進行一場徹頭徹尾的防禦性戰爭。」

他還說，烏克蘭也需要裝甲車，特別是重型戰車，例如德國豹式戰車（Leopards）和火砲。

波多利雅科補充說：「法國已開始向我們運交輕型戰車。這非常好。但我們仍希望獲得250、300至350輛重型戰車。」

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）今天宣布，作為國際聯盟的一份子，波蘭決定應基輔要求，提供豹式戰車給烏克蘭。

杜達訪問烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）時說：「作為國際聯盟的一份子，波蘭將向烏克蘭運交一個豹式戰車連。」一個戰車連通常由14輛戰車組成。

杜達說，他希望波蘭戰車與其他國家提供的戰車能儘快送往烏克蘭。

路透社說，由於豹式戰車是德國製造，任何轉讓行為都須經柏林當局批准。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）9日表示，他仍堅信有必要與盟國協調向烏克蘭運送武器，然而德國政府發言人今天說，他不清楚盟國是否提出與供應烏克蘭豹式戰車有關的要求。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1120112