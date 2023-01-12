傳高盛裁員逾3000人 投資銀行和全球市場部門最多

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（中央社紐約/倫敦/香港12日綜合外電報導）1名知情人士指出，高盛集團（Goldman Sachs）為大幅降低營運成本昨天開始裁員，受影響員工約1/3隸屬投資銀行和全球市場部門。

外界早已料到的這家華爾街巨頭這波裁員，代表著金融危機以來最大規模的人力裁減。這名消息人士告訴路透社，這可能對高盛多數重要部門造成影響，其中投資銀行部門裁員人數可能最多。

要求匿名的這名消息人士9日表示，高盛這波裁員將超過3000人。

截至第3季，高盛僱用員工4萬9100人，這波裁員占6%左右。

然而自COVID疫情時代市場好轉以來，高盛增聘員工人數超過1萬人。

另1名消息人士昨天證實，裁員行動已經展開。

高盛聲明，「我們明白這對將離開公司的員工來說，是段痛苦時期」。

由於全球經濟恐陷入衰退，高盛這波裁員僅是銀行業廣泛縮減成本的一部分。目前不同銀行至少有5000人正處於裁員過程。

根據消息來源，除了高盛裁員3000人，摩根士丹利（Morgan Stanley）已裁減1600人或相當於人力約2%，匯豐（HSBC）也將裁員至少200人。

華爾街招聘公司Alliance Consulting總裁索伯拉（Paul Sorbera）說，去年對信貸、證券和投資銀行等集團都具有挑戰性。他說：「他們許多都沒有做好預算準備。」（譯者：徐睿承/核稿：嚴思祺）1120112