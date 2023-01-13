俄擬擴軍30% 議員稱最快今春擴大徵兵年齡

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（中央社莫斯科12日綜合外電報導）俄羅斯一位資深國會議員表示，俄國最快可能在今年春季擴大公民徵召入伍的年齡上限。這是莫斯科當局計畫把軍隊人數增加3成的一環。

路透社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）去年12月支持俄國國防部提案，將義務兵役年齡由現行的18歲至27歲，提高到21歲至30歲。

俄羅斯國會國防委員會主席卡塔波洛夫（Andrei Kartapolov）在接受官方屬性的國會媒體採訪時表示，俄國可在今年春季起草，將徵兵年齡上限門檻提高到30歲，但要先經過1到3年過渡期後，才會把下限門檻從18歲提高到21歲。

批評人士指稱這個過渡期是想趁機補充烏克蘭戰事傷亡帶來人力短缺的「陽謀」，遭卡塔波洛夫駁斥。

卡塔波洛夫說：「義務徵兵人數逐年遞減，這類員額數也不會增加。」

俄羅斯武裝部隊的人員組成徵、募兵員均有。俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）曾闡述計畫將俄國作戰人員總數將由115萬增至150萬。

去年2月俄羅斯揮軍入侵烏克蘭後，派義務役官兵到烏克蘭一事就受高度關注；儘管蒲亭曾說不會派義務役官兵到烏克蘭，但俄國國防部後來坦承確有義務役士兵派往烏克蘭作戰。

俄羅斯去年9月宣布二戰以來的首次動員，緊急徵召30多萬含退伍軍人在內的人員支應侵烏戰爭。西方各國聲稱俄羅斯在近11個月的戰爭中已折損數萬士兵。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1120113